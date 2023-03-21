Патрушев заявил о попытках экстремистов снизить уровень поддержки СВО

«В прошлом году в округе почти на 40% выросло число преступлений экстремистской направленности, совершаемых в основном с использованием сети Интернет. Усилия экстремистов направлены прежде всего на снижение уровня поддержки населением специальной военной операции», — цитирует его РИА Новости.