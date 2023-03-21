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1 час назад

Патрушев заявил о попытках экстремистов снизить уровень поддержки СВО

RT на русскомиещё 1

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев на совещании по нацбезопасности в Поволжье заявил о попытках экстремистов снизить уровень поддержки СВО.

Патрушев заявил о попытках экстремистов снизить уровень поддержки СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как он уточнил, экстремисты используют для своих задач распространение информации через интернет.

«В прошлом году в округе почти на 40% выросло число преступлений экстремистской направленности, совершаемых в основном с использованием сети Интернет. Усилия экстремистов направлены прежде всего на снижение уровня поддержки населением специальной военной операции», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Патрушев выразил уверенность, что Соединённые Штаты задействуют все средства в конфликте на Украине.

Политика,Николай Патрушев,
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