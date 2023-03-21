Временного поверенного в делах Канады вызвали в МИД РФ

Временного поверенного в делах Канады в РФ вызвали в понедельник, 20 марта, в МИД из-за высказываний главы МИД Канады о «смене режима в РФ». Об этом проинформировало дипведомство.
В заявлении говорится, что временному поверенному был заявлен решительный протест.
«Подобного рода высказывания недопустимы и идут вразрез с обязательствами Канады как государства-участника Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., а также общепризнанными принципами и нормами международного права», - отмечается в сообщении.