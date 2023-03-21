В Совфеде связали атаку на Джанкой с приездом Си Цзиньпина в Москву

Крым был атакован беспилотными летательными аппаратами на фоне визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Об этом она сообщила радиостанции «Говорит Москва».

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«Мы должны понимать, что стратегический выбор Китая быть вместе с Россией вынудил врагов России к активизации своей деятельности. И направлена она, мы должны понимать, на разведку и вызов паники у населения, в сознании крымчан», — считает сенатор.

По ее словам, помимо повреждений инфраструктуры и ранения одного мужчины, никакого другого вреда Крыму не было нанесено. Ковитиди заявила, что системы противовоздушной обороны (ПВО) отработали хорошо.

Член Совета Федерации не увидела панических настроений в Крыму на фоне произошедшего. Она пообещала выплату компенсаций правительством, подчеркнув, что крымчане привыкли жить в состоянии, когда им «пытаются причинить вред, но не получается».

Беспилотники атаковали Крым вечером 20 марта — в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Пострадал один человек, его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали. После случившегося ситуация на полуострове стабильна, заверил глава Крыма Сергей Аксенов. В Джанкое после падения беспилотников ввели режим ЧС муниципального характера.