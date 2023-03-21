В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
34 минуты назад

Косачев раскрыл секрет отношений России и Китая

Мария Иванова

Сенатор Константин Косачев заявил, что отношения России и Китая находятся на «беспрецедентно высоком» уровне благодаря «твердому настрою на равенство» со стороны обеих государств. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так Косачев прокомментировал недавние слова представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби. Кирби спросили, не считают ли в Белом доме, что Россия стала «клиентом» КНР. В ответ он назвал Россию «безусловно младшим партнером» в отношениях с Китаем.

Российский сенатор отметил, что в мире нет страны, которую сами США не считали бы своим «младшим партнером».

«Иное в американскую картину мира не вписывается и априори воспринимается как угроза. Отсюда и имманентно присущая американской политике неспособность выстраивать партнерские отношения с другими центрами силы (Россия и Китай - только два примера)», - написал он.

По мнению Косачева, именно поэтому США создали «унизительные» для стран ЕС схемы сотрудничества, в которых доминируют американские интересы.

«Именно твердый настрой на равенство в отношениях между Россией и Китаем, причем с обеих сторон (чего стоит ПЕРВЫЙ зарубежный визит Председателя КНР именно в Россию!), и сделал их нынешний этап беспрецедентно высоким и беспрецедентно эффективным», - подчеркнул сенатор.

Он отметил, что в отношениях двух стран «есть нюансы в потенциалах, в оценках и в интересах», но Россия и Китая не ставят друг другу условий и не пытаются навязать «единственно верные» точки зрения.

Си Цзиньпин сделал первое заявление после прибытия в Москву

По мнению Косачева, американцы недовольны успехами России в построении многополярного мира.

«Отсюда столь оголтелая и неадекватная реакция на любые события в мире, происходящие не по сценарию «старшего-младшего брата», единственного из доступных их однобокому образу мышления», - заключил он.

Политика,Видео,Джон Кирби,Константин Косачев,Цзиньпин Си,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий