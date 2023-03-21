Сенатор Константин Косачев заявил, что отношения России и Китая находятся на «беспрецедентно высоком» уровне благодаря «твердому настрою на равенство» со стороны обеих государств. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так Косачев прокомментировал недавние слова представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби. Кирби спросили, не считают ли в Белом доме, что Россия стала «клиентом» КНР. В ответ он назвал Россию «безусловно младшим партнером» в отношениях с Китаем.

Российский сенатор отметил, что в мире нет страны, которую сами США не считали бы своим «младшим партнером».

«Иное в американскую картину мира не вписывается и априори воспринимается как угроза. Отсюда и имманентно присущая американской политике неспособность выстраивать партнерские отношения с другими центрами силы (Россия и Китай - только два примера)», - написал он.

По мнению Косачева, именно поэтому США создали «унизительные» для стран ЕС схемы сотрудничества, в которых доминируют американские интересы.

«Именно твердый настрой на равенство в отношениях между Россией и Китаем, причем с обеих сторон (чего стоит ПЕРВЫЙ зарубежный визит Председателя КНР именно в Россию!), и сделал их нынешний этап беспрецедентно высоким и беспрецедентно эффективным», - подчеркнул сенатор.

Он отметил, что в отношениях двух стран «есть нюансы в потенциалах, в оценках и в интересах», но Россия и Китая не ставят друг другу условий и не пытаются навязать «единственно верные» точки зрения.

По мнению Косачева, американцы недовольны успехами России в построении многополярного мира.