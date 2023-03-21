Анонсирована встреча Мишустина и Си Цзиньпина

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По его словам, встреча политиков запланирована на первую половину дня.

Ранее в Москве завершились переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Встреча лидеров двух стран в Кремле продлилась 4,5 часа. Сегодня Путин и Си провели неформальные переговоры в формате тет-а-тет, затем у политиков запланировано общение за ужином.