В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
8 минут назад

США, Британия, Франция, ФРГ не могут быть посредниками в переговорах по Украине – МИД РФ

Москва24иещё 7

В МИД РФ считают, что США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников в мирном процессе по Украине, так как являются участниками конфликта с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

МИД РФ исключил участие четырех стран в посредничестве по Украине
Фото: ТАССТАСС

Ранее бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал создать посредническую группу, чтобы запустить мирный процесс по решению кризиса на Украине. В нее он предложил включить США, Великобританию, Францию и Германию.

В МИД отметили, что идея Ишингера вызывает вопросы, так как все упомянутые им страны являются участниками конфликта с Россией, который идет на территории Украины. Дипломаты заявили, что данные государства не только поставляют вооружение украинским войскам и обучают их, но и снабжают их разведданными, а также отправляют в зону конфликта наемников.

Кроме того, добавляют в МИД, указанные государства ввели незаконные санкции против России и поддерживают ультимативные требования капитуляции России, которые выдвигает Украина.

Ранее в Белом доме назвали неприемлемыми призывы к миру на Украине со стороны Китая. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что прекращение огня даст России время, чтобы еще больше нарастить силу.

Посол РФ в США Анатолий Антонов призвал руководство США не допускать публичных заявлений о целесообразности или нецелесообразности выхода на переговоры. Он подчеркнул, что этот вопрос "не Вашингтону решать".

Политика,СВО,Вольфганг Ишингер,Джон Кирби,Анатолий Антонов,МИД России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий