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57 минут назад

В Крыму опровергли повреждение железной дороги после атаки дронов на Джанкой

Lenta.ru

Информация о том, что в результате атаки украинских беспилотников на Джанкой оказалась повреждена железная дорогая, не соответствует действительности. Об этом написал советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.

В Крыму отреагировали на слухи о последствиях атаки дронов на Джанкой
Фото: 

«Железная дорога и инфраструктура не повреждены. Поезда следуют по рассписанию», — опроверг появившиеся данные политик.

Беспилотники атаковали Крым вечером в понедельник, 21 марта. Тогда глава полуострова Сергей Аксенов сообщил о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в Джанкое. Обломки повредили домовладение и магазин, сказал политик и добавил, что пострадал один человек.

Последствия работы ПВО в Джанкое показали на фото

Глава администрации Джанкоя подтвердил факт атаки беспилотников и уточнил, что обломки аппаратов были обнаружены на двух улицах. По словам Крючкова, целью всех сбитых в Крыму беспилотников были гражданские объекты, никаких военных объектов в районе падения дронов нет. Один из БПЛА был сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием, остальные — над жилыми районами. Советник Аксенова не уточнил, сколько конкретно дронов удалось сбить.

Политика,Олег Крючков,Сергей Аксенов,
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