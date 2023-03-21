Объятия Путина и Си Цзиньпина смутили США

По его словам, этот жест говорит о том, что Вашингтон может с легкостью потерять авторитет в международной дипломатии. Объятия дали понять, что КНР является влиятельным и авторитетным миротворцем, который намерен повлиять на ход специальной военной операции. Также этот жест символизировал то, что США могут лишиться бесспорного лидерства в международных делах в качестве дипломата, указал Грэм.