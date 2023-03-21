В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
1 час назад

Объятия Путина и Си Цзиньпина смутили США

Елена Прошина

Объятия китайского лидера Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина во время их встречи в Москве смутили американские власти, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на политолога из США, экс-советника главы государства Джорджа Буша по России и Евразии Томаса Грэма.

Объятия Путина и Си Цзиньпина смутили США
Фото: ТАССТАСС

По его словам, этот жест говорит о том, что Вашингтон может с легкостью потерять авторитет в международной дипломатии. Объятия дали понять, что КНР является влиятельным и авторитетным миротворцем, который намерен повлиять на ход специальной военной операции. Также этот жест символизировал то, что США могут лишиться бесспорного лидерства в международных делах в качестве дипломата, указал Грэм.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта с официальным визитом. Лидеры двух стран встретились в Кремле во второй половине дня. Их неформальная встреча длилась дольше 4,5 часов.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби заявил, что американские власти обеспокоены тем, что Си Цзиньпин использует свой визит в Россию с целью добиться перемирия на Украине, против которого выступает Вашингтон.

Политика,Советники Путина,Джон Кирби,Томас Грэм,Джордж Буш,Цзиньпин Си,Владимир Путин,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий