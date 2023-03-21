Объятия Путина и Си Цзиньпина смутили США

Объятия китайского лидера Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина во время их встречи в Москве смутили американские власти, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на политолога из США, экс-советника главы государства Джорджа Буша по России и Евразии Томаса Грэма.
По его словам, этот жест говорит о том, что Вашингтон может с легкостью потерять авторитет в международной дипломатии. Объятия дали понять, что КНР является влиятельным и авторитетным миротворцем, который намерен повлиять на ход специальной военной операции. Также этот жест символизировал то, что США могут лишиться бесспорного лидерства в международных делах в качестве дипломата, указал Грэм.
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта с официальным визитом. Лидеры двух стран встретились в Кремле во второй половине дня. Их неформальная встреча длилась дольше 4,5 часов.
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби заявил, что американские власти обеспокоены тем, что Си Цзиньпин использует свой визит в Россию с целью добиться перемирия на Украине, против которого выступает Вашингтон.