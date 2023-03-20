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27 минут назад

В России заявили о скором представлении резолюции по «Северным потокам»

Елена Прошина

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что надеется на участие Москвы в расследовании ООН по поводу взрывов на двух нитках российского газопровода «Северный поток». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы обратились к ООН за поведением независимого расследования, которое будет включать и нас, я надеюсь», – заявил он. Получила ли российская сторона ответ на этот вопрос, пока неизвестно.

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Ранее Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом создать независимую международную комиссию, которая проведёт расследование инцидента на «Северных потоках».

«Прошло три раунда экспертных консультаций по проекту резолюции, голосование точно состоится до конца марта», – сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

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