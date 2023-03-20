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19 минут назад

Небензя заявил, что РФ скоро представит резолюцию о расследовании на "Северных потоках"

ТАССиещё 2

Россия ожидает, что будет участвовать в международном расследовании по диверсиям на "Северных потоках".

Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

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"Мы обратились к ООН с запросом о проведении независимого расследования, в котором, я надеюсь, мы также приняли бы участие", - заявил Небензя. "С этой целью мы предложили [проект] резолюции, обсуждение которого еще продолжается. Думаю, мы скоро представим его в Совете Безопасности ООН. Посмотрим, как отреагируют наши партнеры в Совбезе", - добавил дипломат

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