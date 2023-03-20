В ООН оценили решение МУС об «аресте» Путина

Работа Международного уголовного суда (МУС) в Гааге не имеет ничего общего с правосудием. Так оценил решение суда об ордере на «арест» президента России Владимира Путина постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

Постпред подчеркнул, что МУС имел полную юрисдикцию над преступлениями западных стран в Ираке, но не привлек к ответственности никого из виновных.

Он уточнил, что доклады суда каждый год становились все более короткими.

«Это стало результатом инновационной политики нового прокурора МУС Карима Хана, который решил отказаться от приоритетности этих расследований, а также других преступлений с участием Запада», — подчернул Небензя. По его словам, этот шаг прекрасно иллюстрирует настоящие приоритеты суда.