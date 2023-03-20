В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
49 минут назад

В ООН оценили решение МУС об «аресте» Путина

Lenta.ruиещё 4

Работа Международного уголовного суда (МУС) в Гааге не имеет ничего общего с правосудием. Так оценил решение суда об ордере на «арест» президента России Владимира Путина постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

Постпред подчеркнул, что МУС имел полную юрисдикцию над преступлениями западных стран в Ираке, но не привлек к ответственности никого из виновных.

В Кремле прокомментировали решение МУС выдать ордер на «арест» Путина

Он уточнил, что доклады суда каждый год становились все более короткими.

«Это стало результатом инновационной политики нового прокурора МУС Карима Хана, который решил отказаться от приоритетности этих расследований, а также других преступлений с участием Запада», — подчернул Небензя. По его словам, этот шаг прекрасно иллюстрирует настоящие приоритеты суда.

17 марта МУС выдал ордеры на «арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Уточнялось, что такое решение было принято на фоне ситуации на Украине. В Кремле отметили, что спокойно относятся к таким заявлениям.

Политика,Видео,Карим Хан,Василий Небензя,Владимир Путин,ООН,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий