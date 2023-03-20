Суд отклонил иск депутата Госдумы к главе Коми о защите чести и достоинства

Сыктывкарский городской суд отказал в удовлетворении исковых требований депутата Госдумы от региона Олега Михайлова к главе Республике Коми Владимиру Уйбе о защите чести и достоинства. Лингвистическая экспертиза показала, что слова ответчика, адресованные гражданам, которые обратились по телефону к главе региона, не противоречат гарантированному Конституцией РФ праву на свободу мысли и слова, сообщила в понедельник пресс-служба суда.

"Судом рассмотрено гражданское дело по иску депутата Госдумы Олега Михайлова к главе Республики Коми Владимиру Уйбе о защите чести и достоинства <…>. Исходя из установленных по делу обстоятельств, учитывая положения статьи 29 Конституции Российской Федерации, гарантирующие каждому право на свободу мысли и слова, а также тот факт, что оценочные суждения, мнения, убеждения не являются предметом судебной защиты в порядке статьи 152 Гражданского кодекса РФ, суд принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований", - говорится в сообщении.

По данным суда, поводом для обращения в суд стали высказывания главы республики, сделанные в мае 2022 года в голосовых сообщениях, адресованных гражданам, которые обратились на телефон руководителя региона с интересующими их вопросами. Эти высказывания, по мнению истца, не соответствуют действительности, имеют порочащий характер. Потому истец просил признать высказывания главы республики порочащими честь и достоинство истца, обязать ответчика опубликовать на своей странице в социальной сети опровержение и взыскать с ответчика судебную неустойку за неисполнение решения суда.