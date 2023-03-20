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11 минут назад

Песков ответил на вопрос о диалоге КНР с Зеленским

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном разговоре председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков ответил на вопрос о диалоге КНР с Зеленским
Фото: ТАССТАСС

На вопрос, есть ли в Кремле понимание о том, будет ли разговор между Си Цзиньпином и Зеленским после встречи председателя Китая с президентом России Владимиром Путиным, Песков ответил, что не обладает такой информацией.

«Это вы спрашиваете пресс-секретаря Путина об этом, да? Вы ошиблись адресатом», – сказал он.

Ранее Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры, которые прошли в Кремле. Эта встреча стала первой заграничной поездкой председателя КНР после его третьего переизбрания на пост.

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