Песков ответил на вопрос о диалоге КНР с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном разговоре председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА «Новости».
На вопрос, есть ли в Кремле понимание о том, будет ли разговор между Си Цзиньпином и Зеленским после встречи председателя Китая с президентом России Владимиром Путиным, Песков ответил, что не обладает такой информацией.
«Это вы спрашиваете пресс-секретаря Путина об этом, да? Вы ошиблись адресатом», – сказал он.
Ранее Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры, которые прошли в Кремле. Эта встреча стала первой заграничной поездкой председателя КНР после его третьего переизбрания на пост.