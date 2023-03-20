Песков: для Си Цзиньпина всегда наготове российское мороженое

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил в ответ на вопрос о том, будут ли в Москве угощать председателя КНР Си Цзиньпина российским мороженым, что для китайского лидера оно «всегда наготове».
«Наверняка... Мороженое всегда наготове, учитывая, что Си Цзиньпин его очень любит», — сказал представитель Кремля.
Также, по словам Пескова, в меню на государственном обеде 21 марта в Грановитой палате будет «традиционная русская кухня». При этом предусмотрена и культурная программа.