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13 минут назад

Песков: для Си Цзиньпина всегда наготове российское мороженое

Газета.Ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил в ответ на вопрос о том, будут ли в Москве угощать председателя КНР Си Цзиньпина российским мороженым, что для китайского лидера оно «всегда наготове».

Песков: для Си Цзиньпина всегда наготове российское мороженое
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Наверняка... Мороженое всегда наготове, учитывая, что Си Цзиньпин его очень любит», — сказал представитель Кремля.

Также, по словам Пескова, в меню на государственном обеде 21 марта в Грановитой палате будет «традиционная русская кухня». При этом предусмотрена и культурная программа.

Политика,Цзиньпин Си,Дмитрий Песков,Первый канал,
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