Главные заявления со встречи Путина и Си Цзиньпина

В Кремле прошла неформальная встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны обсудили региональную и международную повестку, в частности, высказались по украинскому вопросу, пишет РИА «Новости».

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Владимир Путин заявил, что внимательно ознакомился с планом Пекина по урегулированию конфликта на Украине.

Глава России отметил, что Москва всегда открыта для переговорного процесса. Он добавил, что на переговорах будут обсуждаться различные вопросы, в том числе и инициатива КНР по Украине, к которой в РФ относятся с уважением.

Китай за последние годы добился колоссальных успехов, подчеркнул Путин. Он добавил, что на всей планете экономические достижения КНР вызывают значительный интерес.

«Мы даже немножко вам завидуем», - признался президент.