Главные заявления со встречи Путина и Си Цзиньпина

В Кремле прошла неформальная встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны обсудили региональную и международную повестку, в частности, высказались по украинскому вопросу, пишет РИА «Новости».
Владимир Путин заявил, что внимательно ознакомился с планом Пекина по урегулированию конфликта на Украине.
Глава России отметил, что Москва всегда открыта для переговорного процесса. Он добавил, что на переговорах будут обсуждаться различные вопросы, в том числе и инициатива КНР по Украине, к которой в РФ относятся с уважением.
Китай за последние годы добился колоссальных успехов, подчеркнул Путин. Он добавил, что на всей планете экономические достижения КНР вызывают значительный интерес.
«Мы даже немножко вам завидуем», - признался президент.
Китайский лидер отметил, в свою очередь, что всегда называет Путина «дорогим другом». Он добавил, что ему приятно снова посетить Россию по приглашению российского президента.