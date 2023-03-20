Путин и Си Цзиньпин начали встречу в Кремле

Как ранее сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у Путина и Си Цзиньпина состоится беседа один на один, она продолжится за неформальным обедом. Представитель Кремля отмечал, что это будет очень важное общение, главы двух государств будут поднимать наиболее актуальные вопросы на свое усмотрение.