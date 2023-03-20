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26 минут назад

Путин и Си Цзиньпин начали встречу в Кремле

ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник начали переговоры в Кремле. Встреча проходит в представительском кабинете первого корпуса Кремля.

Путин и Си Цзиньпин начали встречу в Кремле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как ранее сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у Путина и Си Цзиньпина состоится беседа один на один, она продолжится за неформальным обедом. Представитель Кремля отмечал, что это будет очень важное общение, главы двух государств будут поднимать наиболее актуальные вопросы на свое усмотрение.

Си Цзиньпин прибыл с трехдневным рабочим визитом в РФ в понедельник около 13:00. Основная программа запланирована на вторник, 21 марта.

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