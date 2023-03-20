Глава МИД Армении отверг заявления о проведении антироссийской кампании

В Армении нет целенаправленной антироссийской кампании, ответил глава министерства иностранных дел (МИД) страны Арарат Мирзоян на вопрос о периодически имеющих место антироссийских акциях в Ереване. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Армения.

Фото: Υπουργείο Εξωτερικών / Wikimedia Υπουργείο Εξωτερικών / Wikimedia

По словам главы армянской дипломатии, десятки тысяч россиян комфортно живут на территории Армении, работают, ведут бизнес, жалоб от них не поступало. А антироссийские акции, по мнению министра, — следствие конституции страны, гарантирующей свободу проведения собраний.