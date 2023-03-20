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14 минут назад

Глава МИД Армении отверг заявления о проведении антироссийской кампании

Lenta.ru

В Армении нет целенаправленной антироссийской кампании, ответил глава министерства иностранных дел (МИД) страны Арарат Мирзоян на вопрос о периодически имеющих место антироссийских акциях в Ереване. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Армения.

Глава МИД Армении отверг заявления о проведении антироссийской кампании
Фото:  Υπουργείο Εξωτερικών / Wikimedia Υπουργείο Εξωτερικών / Wikimedia

По словам главы армянской дипломатии, десятки тысяч россиян комфортно живут на территории Армении, работают, ведут бизнес, жалоб от них не поступало. А антироссийские акции, по мнению министра, — следствие конституции страны, гарантирующей свободу проведения собраний.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что трехсторонние заявления президента России Владимира Путина, его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна являются ключом к стабилизации в регионе.

Политика,Ильхам Алиев,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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