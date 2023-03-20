Путин призвал МВД не использовать практику «хватать и не пущать»

Президент России Владимир Путин обратился к представителям МВД с призывом не придерживаться в работе принципа «хватать и не пущать». Глава государства указал на необходимость оказывать помощь предпринимателям избегать правонарушений. Слова Путина приводятся на сайте Кремля.

«Ни в коем случае нельзя работать по принципу «хватать и не пущать», нужно в корне здесь изменить подходы в экономике и бизнесе», - подчеркнул президент на расширенной коллегии МВД.

Вместе с тем глава государства сделал акцент на том, что речь идет, прежде всего, о добросовестных участниках экономической деятельности».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие восемь лет плановые проверки бизнеса коснутся только объектов высокого и чрезвычайно высокого риска.