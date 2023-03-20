В Кремле объяснили решение отправить Чернышенко на встречу с Си Цзиньпином

В делегацию встречавших китайского лидера с российской стороны также вошли замглавы МИД России Андрей Руденко и посол России в Пекине Игорь Моргулов .

Как говорил сам китайский политик, его поездка нацелена на «укрепление дружбы, сотрудничества и мира». По итогам переговоров Си и президент России Владимир Путин планируют подписать «ряд важных двусторонних документов», о чем сообщили ранее в Кремле.