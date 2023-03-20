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30 минут назад

В Кремле объяснили решение отправить Чернышенко на встречу с Си Цзиньпином

Lenta.ru

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко отправился на встречу с главой КНР Си Цзиньпином в аэропорту Внуково, потому что именно он возглавляет межправкомиссию. Об этом пишет «Подъем» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

В делегацию встречавших китайского лидера с российской стороны также вошли замглавы МИД России Андрей Руденко и посол России в Пекине Игорь Моргулов.

Си Цзиньпин сделал первое заявление после прибытия в Москву

Как говорил сам китайский политик, его поездка нацелена на «укрепление дружбы, сотрудничества и мира». По итогам переговоров Си и президент России Владимир Путин планируют подписать «ряд важных двусторонних документов», о чем сообщили ранее в Кремле.

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