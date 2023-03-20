Пресс-служба Министерства иностранных дел сообщила, что Москва приняла решение сократить период очередной пролонгации до 60 дней, то есть до 18 мая.

Отмечается, что 18 марта истек второй 120-дневный срок действия «черноморской инициативы» по вывозу украинского продовольствия. Подвижек в реализации Меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта не было, отмечается в тексте заявления.

В сообщении говорится, что данную позицию официально довели до турецкой и украинской сторон «черноморской инициативы», а также до представителей ООН.

«Формальных возражений не последовало. Таким образом, договоренность продолжает действовать в течение следующих двух месяцев в имеющихся параметрах», - отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что на дальнейшее решение по продлению инициативы будет влиять прогресс в реализации ряда условий. Речь илет о переподключении «Россельхозбанка» к SWIFT, возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмене ограничений на страхование и перестрахование, а также снятии запрета на доступ в порты.

Министерство также указало на то, что участие в «черноморской инициативе» будет приостановлено, если продвижения по выполнению указанных требований не будет.

О том, что зерновую сделку продлили, заявил ранее замглавы МИД России Александр Грушко. Он указал на то, что ее пакетный характер уже успели подтвердить. Кроме того, замглавы МИД сообщил о планах российской стороны добиваться снятия всех препон для поставок сельхозпродукции на мировые рынки.