Президент РФ Владимир Путин призвал МВД более эффективно контролировать миграционную обстановку в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

О ситуации с миграцией Путин говорил 20 марта на расширенном заседании коллегии МВД.

Президент заявил, что все административные процедуры, касающиеся миграционной сферы, необходимо оперативно перевести в цифровой формат, передает ТАСС. Процедуры должны стать «понятными, четкими и доступными», подчеркнул он.

Президент призвал оценить, какие специалисты-мигранты, в каких регионах и отраслях особенно востребованы и какими компетенциями они должны обладать.

Также Путин поручил МВД представить комплексные предложения по развитию миграционной политики России к 1 июля.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев ранее рассказал, что власти планируют ужесточить миграционный контроль, а также провести «масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов».