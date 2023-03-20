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1 час назад

Владимир Путин выступил на коллегии МВД России

Вечерняя Москва

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 марта, выступил на коллегии Министерства внутренних дел (МВД) РФ. Главные заявления из речи главы государства — в материале «Вечерней Москвы».

Путин выступил на коллегии МВД России
Фото: Администрация президента РФАдминистрация президента РФ

По словам Путина, в стране наметилась позитивная тенденция в повышении раскрываемости преступлений. Президент считает, что в РФ необходимо оперативно комплектовать в новых регионах РФ территориальные структуры МВД, а также задействовать местные кадры.

Также российский лидер отметил, что в стране необходимо жестко пресекать любые провокации, незаконные акции и попытки раскачать общество. Помимо этого, президент заявил о важности применения альтернативы аресту к обвиняемым в экономических преступлениях, сообщает ТАСС.

Кроме того, церемония официальной встречи Путина с его китайским коллегой Си Цзиньпином начнется во вторник, 21 марта, в 15:00. Лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая. Уточняется, что состоится подписание ряда важных двусторонних документов.

Накануне российский лидер прибыл в Ростов-на-Дону для проведения совещания в командном пункте СВО.

В штабе российский лидер заслушал доклады как начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, так и ряда военачальников. В ходе совещания Герасимов заявил, что сначала мог бы сделать доклад президенту в своем кабинете, а после предложил зайти на командный пункт.

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