Путин потребовал жестко пресекать любые провокации и незаконные акции

Владимир Путин потребовал от полиции жестко пресекать любые провокации, незаконные акции, попытки раскачать общество и распространение экстремистской идеологии. Об этом он заявил в ходе расширенного заседания коллегии МВД России, сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что к этой работе нужно активней подключать представителей религиозных конфессий, молодежных и других общественных организаций.
Ранее Владимир Путин обсудил с Советом безопасности России меры антитеррористической защищенности объектов, которые находятся в ведении правоохранительных органов. Глава государства назвал это важным вопросом.
С докладом на эту тему выступил министр внутренних дел РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев.