Путин потребовал жестко пресекать любые провокации и незаконные акции

Владимир Путин потребовал от полиции жестко пресекать любые провокации, незаконные акции, попытки раскачать общество и распространение экстремистской идеологии. Об этом он заявил в ходе расширенного заседания коллегии МВД России, сообщает ТАСС.

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Он подчеркнул, что к этой работе нужно активней подключать представителей религиозных конфессий, молодежных и других общественных организаций.

Ранее Владимир Путин обсудил с Советом безопасности России меры антитеррористической защищенности объектов, которые находятся в ведении правоохранительных органов. Глава государства назвал это важным вопросом.