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13 минут назад

Матвиенко: Запад должен компенсировать Африке ущерб за колониальную политику

Алиса Селезнёва

Западные страны должны компенсировать Африке ущерб за колониальную политику, этот вопрос сейчас необходимо поднимать «в полный голос». Такое мнение высказала сегодня спикер Софведа Валентина Матвиенко в ходе международной парламентской конференции «Россия – Африка», пишет ТАСС.

Матвиенко: Запад надо призвать к выплате компенсации странам Африки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Думаю, сегодня в полный голос необходимо поднимать вопрос о компенсации ущерба. О финансовых выплатах всем народам Африки, пострадавшим в колониальный период от европейских угнетателей, от последствий колониализма», - подчеркнула Матвиенко.

Она призвала парламентское сообщество «сплотиться вокруг этой инициативы», чтобы напомнить бывшим метрополиям о «политической и моральной ответственности».

При этом Матвиенко обратила внимание на то, что западные страны не торопятся признать свою вину «за геноцид народов Африки, грабеж и варварскую эксплуатацию природных богатств африканских стран»

Ранее издание Al Jazeera констатировало, что процесс расширения партнерства России со странами Африки уже начался. Москве уже удалось установить прочные отношения с Алжиром, Марокко, ЮАР и другими государствами.

Однако, по словам посла по особым поручениям МИД России Олега Озерова, США, Канада и Евросоюз буквально «шантажируют» страны континента, пытаясь помещать их сотрудничеству с Москвой.

Политика,Олег Озеров,Валентина Матвиенко,МИД России,ЕС,
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