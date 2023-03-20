Матвиенко: Запад надо призвать к выплате компенсации странам Африки

Западные страны должны компенсировать Африке ущерб за колониальную политику, этот вопрос сейчас необходимо поднимать «в полный голос». Такое мнение высказала сегодня спикер Софведа Валентина Матвиенко в ходе международной парламентской конференции «Россия – Африка», пишет ТАСС.

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«Думаю, сегодня в полный голос необходимо поднимать вопрос о компенсации ущерба. О финансовых выплатах всем народам Африки, пострадавшим в колониальный период от европейских угнетателей, от последствий колониализма», - подчеркнула Матвиенко.

Она призвала парламентское сообщество «сплотиться вокруг этой инициативы», чтобы напомнить бывшим метрополиям о «политической и моральной ответственности».

При этом Матвиенко обратила внимание на то, что западные страны не торопятся признать свою вину «за геноцид народов Африки, грабеж и варварскую эксплуатацию природных богатств африканских стран»

Ранее издание Al Jazeera констатировало, что процесс расширения партнерства России со странами Африки уже начался. Москве уже удалось установить прочные отношения с Алжиром, Марокко, ЮАР и другими государствами.