Песков назвал время встречи Путина и Цзиньпина

«Во второй половине дня, ориентировочно в 16:30 [мск], продолжится международная часть сегодняшнего дня у президента Путина, и связана она будет [со встречей с Си Цзиньпином]», - подчеркнул Песков.

По его словам, лидеры двух стран встретятся один на один, после встречи пройдет неформальный обед. Общение двух президентов Песков назвал «прямым и очень важным». Представитель Кремля также подчеркнул, что церемония официальной встречи Путина с Си Цзиньпина пройдет 21 марта, она начнется в 15.00.