Песков назвал время встречи Путина и Цзиньпина

Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина запланирована на 16:30 мск, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.
«Во второй половине дня, ориентировочно в 16:30 [мск], продолжится международная часть сегодняшнего дня у президента Путина, и связана она будет [со встречей с Си Цзиньпином]», - подчеркнул Песков.
По его словам, лидеры двух стран встретятся один на один, после встречи пройдет неформальный обед. Общение двух президентов Песков назвал «прямым и очень важным». Представитель Кремля также подчеркнул, что церемония официальной встречи Путина с Си Цзиньпина пройдет 21 марта, она начнется в 15.00.
Ранее Песков сообщил, что основной темой разговора Путина с китайским лидером станут боевые действия на Украине. Стороны обсудят и план Китая по мирному урегулированию конфликта.