Песков рассказал об отношении к смартфонам в Кремле

Сотрудники Кремля не используют смартфоны для передачи служебной информации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что сотрудников администрации президента попросили до конца марта отказаться от использования смартфонов компании Apple. Утверждалось, что рекомендация продиктована мерами безопасности.
Представитель Кремля в ответ на вопрос, достоверна ли эта информация, сообщил, что не может подтвердить эти данные.