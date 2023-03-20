Песков рассказал об отношении к смартфонам в Кремле

Сотрудники Кремля не используют смартфоны для передачи служебной информации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

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Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что сотрудников администрации президента попросили до конца марта отказаться от использования смартфонов компании Apple. Утверждалось, что рекомендация продиктована мерами безопасности.