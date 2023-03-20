Матвиенко: Запад надо призвать к выплате компенсации странам Африки

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала "в полный голос" поднимать вопрос о компенсации странам Африки со стороны бывших метрополий за ущерб, который был нанесен в эпоху колониализма.

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"Думаю, сегодня в полный голос необходимо поднимать вопрос о компенсации ущерба. О финансовых выплатах всем народам Африки, пострадавшим в колониальный период от европейских угнетателей, от последствий колониализма", - сказала Матвиенко на международной парламентской конференции "Россия - Африка" в понедельник.

"Считаю, что наше парламентское сообщество может сплотиться вокруг этой инициативы, чтобы призвать бывшие метрополии к политической и моральной ответственности", - добавила она.

По словам Матвиенко, страны Запада на деле не торопятся признать свою вину "за геноцид народов Африки, грабеж и варварскую эксплуатацию природных богатств африканских стран, за совершенные преступления".

"Так, до сих пор не решена проблема выплат компенсаций за ущерб, причиненный в колониальный период", - подчеркнула Матвиенко.