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1 час назад

Матвиенко: Запад надо призвать к выплате компенсации странам Африки за эпоху колониализма

ТАССиещё 5

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала "в полный голос" поднимать вопрос о компенсации странам Африки со стороны бывших метрополий за ущерб, который был нанесен в эпоху колониализма.

Матвиенко: Запад надо призвать к выплате компенсации странам Африки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Думаю, сегодня в полный голос необходимо поднимать вопрос о компенсации ущерба. О финансовых выплатах всем народам Африки, пострадавшим в колониальный период от европейских угнетателей, от последствий колониализма", - сказала Матвиенко на международной парламентской конференции "Россия - Африка" в понедельник.

"Считаю, что наше парламентское сообщество может сплотиться вокруг этой инициативы, чтобы призвать бывшие метрополии к политической и моральной ответственности", - добавила она.

По словам Матвиенко, страны Запада на деле не торопятся признать свою вину "за геноцид народов Африки, грабеж и варварскую эксплуатацию природных богатств африканских стран, за совершенные преступления".

"Так, до сих пор не решена проблема выплат компенсаций за ущерб, причиненный в колониальный период", - подчеркнула Матвиенко.

Во время официального визита в Алжир 15-17 марта Матвиенко заявила, что Франция должна всю жизнь "каяться и становиться на колени" перед алжирским народом за совершенные в эпоху колониализма преступления.

Политика,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,
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