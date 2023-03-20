Самолет, на котором может находиться председатель КНР Си Цзиньпин, приземлился в московском аэропорту «Внуково». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса отслеживания самолетов Flightradar.

Отмечается, что на пике за полетом лидера Китая наблюдали более 100 тысяч пользователей.

Напомним, что Си Цзиньпин будет находиться в России с 20 по 22 марта. Это первая заграничная поездка китайского лидера после назначения на третий срок председателя. В ходе визита он встретится с российским президентом Владимиром Путиным — одной из основных тем обсуждения станет конфликт на Украине.

Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, на переговорах главы государств также обсудят военно-техническое сотрудничество и энергетику. По итогам встречи подпишут совместные заявления об «углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху».