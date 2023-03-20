СМИ: Си Цзиньпина ждет кортеж из более чем 50 машин около Внуково-2

Китайский лидер должен прибыть в понедельник в Москву. Около аэропорта Внуково-2 его делегацию ждет кортеж из более чем 50 машин. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Прилет борта с сопровождающими председателя КНР ожидается к 12:00 по мск, а Цзиньпина — к 13:30. В настоящий момент на сервисе Flightradar за бортом китайского лидера следят более 14 тысяч пользователей. Сейчас, самолет Boeing 747 Air China, в котором находится Цзиньпин, занимает 1 место в списке наиболее отслеживаемых рейсов в мире.

Напомним, Си Цзиньпин будет находиться в России с 20 по 22 марта. После назначения на третий президентский срок это будет первая заграничная поездка лидера Китая. Одной из главных тем переговоров с российским лидером Владимиром Путиным станет конфликт на Украине.