Над резиденцией российского посла в Таллине подняли эстонский флаг

Над резиденцией российского посла в Таллине вместо флага РФ теперь развевается сине-черно-белый флаг Эстонии. Об этом пишет ERR. Также сообщается, что с ворот резиденции исчез российский герб.

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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что с 1 марта посольство России прекратило договор аренды резиденции и, соответственно, она была возвращена арендодателю.

«Она больше не является посольской резиденцией. Поскольку посла здесь нет, то российское посольство также не сочло нужным оставить помещение в своем распоряжении», — сказал Рейнсалу.

Министр также сообщил, что в российском посольстве осталось восемь дипломатов и 15 лиц, «которые были командированы из России выполнять недипломатические задачи». Он сослался на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, на основании которой Эстония с 1 февраля перешла с Россией на принцип паритета в численности диппредставительств, причем на неопределенный срок.

«Конечно, в настоящее время и в обозримом будущем, по моей оценке, безусловно нет причины это пересматривать», — сказал Рейнсалу.

В пользовании посольства Российской Федерации в Эстонии остается комплекс зданий посольства в Старом городе Таллинна.