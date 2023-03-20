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22 минуты назад

ERR: над резиденцией российского посла в Таллине подняли эстонский флаг

Газета.Ru

Над резиденцией российского посла в Таллине вместо флага РФ теперь развевается сине-черно-белый флаг Эстонии. Об этом пишет ERR. Также сообщается, что с ворот резиденции исчез российский герб.

Над резиденцией российского посла в Таллине подняли эстонский флаг
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что с 1 марта посольство России прекратило договор аренды резиденции и, соответственно, она была возвращена арендодателю.

«Она больше не является посольской резиденцией. Поскольку посла здесь нет, то российское посольство также не сочло нужным оставить помещение в своем распоряжении», — сказал Рейнсалу.

Министр также сообщил, что в российском посольстве осталось восемь дипломатов и 15 лиц, «которые были командированы из России выполнять недипломатические задачи». Он сослался на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, на основании которой Эстония с 1 февраля перешла с Россией на принцип паритета в численности диппредставительств, причем на неопределенный срок.

«Конечно, в настоящее время и в обозримом будущем, по моей оценке, безусловно нет причины это пересматривать», — сказал Рейнсалу.

В пользовании посольства Российской Федерации в Эстонии остается комплекс зданий посольства в Старом городе Таллинна.

23 января в министерстве иностранных дел России сообщили о снижении уровня дипломатических отношений с Эстонией в связи с недружественными действиями властей этой страны по отношению к РФ, в частности из-за сокращения численного состава российского посольства в Таллине. Посол России в Эстонии покинул страну 7 ноября.

Политика,МИД России,
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