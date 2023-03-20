В Госдуме заявили о «вопросах» к Лукашенко

«У нас по определению с Белоруссией наиболее близкие отношения. Надо отметить, что они связаны не только с общим взглядом на происходящее на Украине, здесь у нас могут быть расхождения, на самом деле. Поскольку лично президент Лукашенко до сих пор ни разу не заявлял о признании, скажем, Крыма в составе Российской Федерации, уж не говоря о признании новых субъектов России. Об этом говорит президент Сирии, но не говорит президент братской Белоруссии.



При этом всем же понятно, что после выборов 2020 года Александр Григорьевич Лукашенко опирается только на поддержку России. Он вновь назван последним диктатором Европы. Правда, сейчас Путин ещё более одиозная для масс-медиа на Западе личность. Но при этом он, естественно, ведёт свою линию, и я сейчас не хочу искать пятна на этом белорусском солнце».