В Госдуме заявили о «вопросах» к Лукашенко

Лидер Белоруссии до сих пор не признал Крым российским, а также ещё четыре новых субъекта РФ.
На это в эфире радиостанции Говорит Москва обратил внимание первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«У нас по определению с Белоруссией наиболее близкие отношения. Надо отметить, что они связаны не только с общим взглядом на происходящее на Украине, здесь у нас могут быть расхождения, на самом деле. Поскольку лично президент Лукашенко до сих пор ни разу не заявлял о признании, скажем, Крыма в составе Российской Федерации, уж не говоря о признании новых субъектов России. Об этом говорит президент Сирии, но не говорит президент братской Белоруссии.
При этом всем же понятно, что после выборов 2020 года Александр Григорьевич Лукашенко опирается только на поддержку России. Он вновь назван последним диктатором Европы. Правда, сейчас Путин ещё более одиозная для масс-медиа на Западе личность. Но при этом он, естественно, ведёт свою линию, и я сейчас не хочу искать пятна на этом белорусском солнце».
До этого Башар Асад объявил о признании новых границ России. Глава Сирии подчеркнул, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области «были переданы Украине 100 лет назад» и Дамаск признаёт их в составе нашей страны.
«Я говорю, что это российские территории, и даже если бы не случилась война, это исторически российские территории», — сказал Асад РИА Новости.
В июле прошлого года Александр Лукашенко заявил о фактическом признании статуса Крыма, ДНР и ЛНР. По словам президента республики, Белоруссия сотрудничает с этими регионами.
«Надо будет — признаем. Мы с ними сотрудничаем и этого не прячем. То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк. А это всё болтовня: почему там Лукашенко признал — не признал. Надо — признаем указом президента», — заявил глава государства в интервью агентству France-Presse.
Лукашенко подчеркнул, что «сейчас это ничего не даст дополнительно».