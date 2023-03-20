Клишас предложил сторонникам смертной казни представить план действий

Хотелось бы понять план действий инициаторов возвращения смертной казни, если они не состоят только из громких заявлений. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов ранее заявил, что террористов и педофилов нужно приговорить к высшей мере наказания — к расстрелу. Его фракция продолжит настаивать на такой мере, добавил парламентарий.
«Тут собираются «настаивать на введении смертной казни для убийц детей и террористов», хотелось бы понять план действий инициаторов возвращения смертной казни (если, конечно этот план из громких заявлений и не состоит)», — отметил Клишас.
Он также напомнил, что вернуть смертную казнь можно только через принятие новой Конституции, о чем говорил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. Против возвращения такой меры наказания также выступает президент Владимир Путин.
Как сообщала «Парламентская газета», президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале марта подписал закон, согласно которому в случае доказанного факта государственной измены белорусским чиновникам будет грозить смертная казнь.