Клишас предложил сторонникам смертной казни представить план действий

Хотелось бы понять план действий инициаторов возвращения смертной казни, если они не состоят только из громких заявлений. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

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Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов ранее заявил, что террористов и педофилов нужно приговорить к высшей мере наказания — к расстрелу. Его фракция продолжит настаивать на такой мере, добавил парламентарий.

«Тут собираются «настаивать на введении смертной казни для убийц детей и террористов», хотелось бы понять план действий инициаторов возвращения смертной казни (если, конечно этот план из громких заявлений и не состоит)», — отметил Клишас.