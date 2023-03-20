Лавров встретится с главой МИД Армении в Москве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в понедельник переговоры с армянским коллегой Араратом Мирзояном, который посетит Москву с рабочим визитом. Как ожидается, среди главных тем будут подготовка мирного договора между Ереваном и Баку, а также организация в этих целях трехсторонней встречи глав МИД в Москве.

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В декабре 2022 года консультации в таком формате провести не удалось, поскольку Армения отказалась принимать в них участие. Россия неоднократно призывала стороны вернуться к работе по нормализации армянско-азербайджанских отношений и указывала на готовность предоставить для этого переговорную площадку. На прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос ТАСС, отметил, что Мирзоян направится в РФ для обсуждения перспектив новой министерской встречи.

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Как сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, главы МИД России и Армении планируют провести обстоятельный анализ региональных проблем, "включая урегулирование ситуации вокруг Лачинского коридора и в целом в Нагорном Карабахе".

Кроме этого, Лавров и Мирзоян обменяются мнениями по вопросам глобальной повестки дня и подробно рассмотрят дальнейшие шаги по развитию всего комплекса российско-армянского сотрудничества, которое носит стратегический характер. Министры уделят внимание взаимодействию в общих интеграционных объединениях - СНГ, Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - и координации действий в различных международных организациях, в первую очередь в ООН.

"Рассматриваем предстоящие переговоры в качестве продолжения совместной работы по поддержанию доверительного диалога и наращиванию всего комплекса союзнических связей. Придаем им большое значение на фоне беззастенчивых попыток стран Запада рассорить наши государства и расшатать выстраиваемую архитектуру безопасности в регионе", - подчеркнули на Смоленской площади.

Деструктивные действия Запада

Москва продолжает повторять, что будет только приветствовать позитивный вклад третьих стран в достижение мира между Арменией и Азербайджаном. Однако Запад, по оценкам российской стороны, руководствуется ровно противоположными целями в своем стремлении внедриться в ситуацию на Южном Кавказе. Лавров в этой связи предупреждал о том, что размещение гражданской миссии ЕС на армянской территории может сыграть контрпродуктивную роль, особенно если она будет развернута без согласия Азербайджана. Между тем европейские наблюдатели приступили к работе ровно месяц назад, несмотря на критику этого шага из Баку.

По словам главы МИД РФ, эта инициатива, которую активно продавливал Брюссель, вызывает много вопросов с точки зрения ее легитимности и добавленной стоимости для процесса урегулирования. "Но это суверенный выбор сторон, с кем сотрудничать, а с кем не сотрудничать", - добавил министр. В армянском дипведомстве накануне визита Мирзояна в Москву признали чувствительность этой темы и добавили, что она определенно должна стать предметом обсуждения на предстоящих переговорах.

Россия фиксирует намерение Запада любыми способами закрепиться в дружественной ей Армении, выдавить ее из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности. При этом на Смоленской площади констатировали, что ключевым фактором региональной стабильности на обозримую перспективу остаются договоренности лидеров РФ, Азербайджана и Армении. Лавров наверняка не упустит возможности четко обозначить, что Москва продолжит играть роль надежного и полезного посредника, а все попытки разобщить близких союзников провалятся.

Работа миротворцев

В последние дни ситуация в Нагорном Карабахе существенно обострилась. Министерство обороны РФ периодически сообщает о нарушениях режима прекращения огня в регионе, а риторика Баку и Еревана по отношению друг к другу становится все более резкой. Это лишь подчеркивает необходимость активизировать трехсторонние усилия по урегулированию, а также говорит об особом значении российских миротворческих сил, которые находятся в постоянном контакте со сторонами и ведут разбирательство с подобными инцидентами. Ереван высоко оценивал деятельность миротворцев РФ, но сложности, с которыми они сталкиваются во время своей работы, включая различные провокации, будут также на повестке встречи министров.

Еще одним важным вопросом является ситуация во взаимоотношениях армянского руководства с ОДКБ. Армения отказалась проводить на своей территории совместные учения в 2023 году, а 10 марта проинформировала об отказе от предложенной ей квоты на должность заместителя генерального секретаря организации. В МИД РФ обратили внимание, что Ереван предпочел сделать выбор в пользу ЕС, не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ в приграничные с Азербайджаном районы, хотя это предложение остается актуальным. Следует ожидать, что Лавров и Мирзоян прояснят позиции на этот счет в интересах укрепления сотрудничества и выстраивания общей безопасности.

Красноречивые показатели

В преддверии переговоров в российском министерстве подчеркнули, что Армения является одним из ближайших союзников и стратегическим партнером РФ на Южном Кавказе. В МИД обратили внимание на высокую интенсивность политического диалога на разных уровнях. Только за прошлый год главы внешнеполитических ведомств встречались восемь раз, а последний очный контакт состоялся 3 марта в Нью-Дели. "Опираясь на прочные традиции дружбы, уходящие корнями в историю, неизменную симпатию и близость наших народов, Москва и Ереван выстроили многогранные доверительные отношения", - указали в дипведомстве.

Россия остается ведущим экономическим партнером Армении, стороны достигают новых высот во взаимодействии на этом направлении. Товарооборот за 2022 год вырос на 83,3% и достиг рекордных $4,8 млрд. В этом контексте нельзя не отметить значение работы трехсторонней рабочей группы по разблокировке транспортных и экономических связей в Закавказье. Успехи ее деятельности внесут весомый вклад в укрепление хозяйственных связей в регионе и помогут воплотиться множеству инфраструктурных проектов, что в конечном итоге принесет большие прибыли участвующим государствам.