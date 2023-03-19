Захарова упрекнула Зеленского в неверном использовании средств Запада

Представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала президента Зеленского за неправильное использование средств Запада. Об этом Захарова написала в Telegram-канале.

Она напомнила, что накануне президент России проинспектировал новостройки в Мариуполе: жильё, школы, дороги, объекты инфраструктуры и ЖКХ. Все было возведено меньше, чем за год, "буквально под обстрелами киевского режима".