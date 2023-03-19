Захарова упрекнула Зеленского в неверном использовании средств Запада

Представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала президента Зеленского за неправильное использование средств Запада. Об этом Захарова написала в Telegram-канале.
Она напомнила, что накануне президент России проинспектировал новостройки в Мариуполе: жильё, школы, дороги, объекты инфраструктуры и ЖКХ. Все было возведено меньше, чем за год, "буквально под обстрелами киевского режима".
Захарова сравнила отношение к Донбассу российской власти и Киева.
«Что мешало Зеленскому потратить хотя бы 10% от колоссальных сумм помощи Украине на то, чтобы реинтегрировать Донбасс в рамках минских договорённостей, построив там что-то издалека похожее?» - задалась вопросом дипломат.
Путин во время рабочей поездки в Мариуполь проконтролировал, как восстанавливается город.