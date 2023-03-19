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8 минут назад

Захарова упрекнула Зеленского в неверном использовании средств Запада

Майк Габриелян

Представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала президента Зеленского за неправильное использование средств Запада. Об этом Захарова написала в Telegram-канале.

Захарова упрекнула Зеленского в неверном использовании средств Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она напомнила, что накануне президент России проинспектировал новостройки в Мариуполе: жильё, школы, дороги, объекты инфраструктуры и ЖКХ. Все было возведено меньше, чем за год, "буквально под обстрелами киевского режима".

Захарова сравнила отношение к Донбассу российской власти и Киева.

«Что мешало Зеленскому потратить хотя бы 10% от колоссальных сумм помощи Украине на то, чтобы реинтегрировать Донбасс в рамках минских договорённостей, построив там что-то издалека похожее?» - задалась вопросом дипломат.

Путин во время рабочей поездки в Мариуполь проконтролировал, как восстанавливается город.

Политика,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,
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