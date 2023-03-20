В Мали готовы подписать новые соглашения о сотрудничестве с Россией

"Россия представляется нам во всех отношениях как надежный, серьезный и искренний партнер, желающий помочь нам в развитии [в целом] и в развитии безопасной жизни. Помощь, которую нам оказала РФ в защите безопасности, неоценима. Существование Мали было под угрозой, но мы взяли свою судьбу в руки. <…> Мали горда тем, что сама выбрала себе надежного партнера", - заключил Дьяо.