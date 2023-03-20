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1 час назад

В Мали готовы подписать новые соглашения о сотрудничестве с Россией

ТАССиещё 1

Республика Мали готова к подписанию новых договоренностей о сотрудничестве с Россией. Об этом заявил в понедельник председатель Национального переходного совета Мали Малик Дьяо, выступая на пленарном заседании 2-й международной парламентской конференции Россия - Африка.

В Мали готовы подписать новые соглашения о сотрудничестве с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы ждем от вас новых инициатив, мы готовы подписать новые договоры о сотрудничестве, продолжать наши отношения, отношения России и Африки. Это то, чего хочет наше правительство", - сказал он.

Глава переходного совета также отметил, что Россия оказала бесценную военную помощь республике, при этом в Мали намерены сотрудничать с РФ не только в военной, но и в социальной сфере.

"Россия представляется нам во всех отношениях как надежный, серьезный и искренний партнер, желающий помочь нам в развитии [в целом] и в развитии безопасной жизни. Помощь, которую нам оказала РФ в защите безопасности, неоценима. Существование Мали было под угрозой, но мы взяли свою судьбу в руки. <…> Мали горда тем, что сама выбрала себе надежного партнера", - заключил Дьяо.

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