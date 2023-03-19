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37 минут назад

В Кремле рассказали о долгом диалоге Путина и Герасимова в штабе спецоперации

Lenta.ruиещё 5

Диалог президента России Владимира Путина и начальника Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова в штабе спецоперации в Ростове-на-Дону продолжался достаточно долго, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

В Кремле рассказали о долгом диалоге Путина и Герасимова в штабе спецоперации
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Представитель Кремля рассказал о «достаточно обстоятельном докладе» Герасимова по ситуации в зоне СВО на Украине.

«Путин выслушал доклады по направлениям, которые ежедневно там проходят, и потом уже отдельно с Герасимовым достаточно долго говорил в отдельном кабинете. Оценка ситуации была дана», — добавил Песков.

Пресс-секретарь также указал на постоянно идущую работу в штабе СВО, «в течение суток несколько раз проходят доклады по направлениям».

Утром 19 марта стало известно, что Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону, где заслушал доклады Герасимова и ряда военачальников. Основной целью визита Песков назвал проверку командного пункта в обычном режиме.

Политика,Валерий Герасимов,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Генштаб,
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