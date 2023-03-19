Песков анонсировал поручения Путина по итогам поездки в Мариуполь

Президент России Владимир Путин поручил чиновникам решить проблемы, о которых рассказали ему жители Мариуполя. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Песков рассказал, что президент пообщался с жителями Мариуполя. Они спрашивали главу государства о задержке выплат и зарплат, об оформлении российского гражданства и российских паспортов.
«Президент даст поручения разобраться с ситуацией» - сказал Песков.
В воскресенье утром кремлевская пресс-служба информировала, что президент РФ прилетел в Мариуполь на вертолете. Затем он пересел за руль автомобиля и объехал несколько районов города в сопровождении вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, курирующего восстановление города.
Путин также сходил в гости к местным жителям, получившим новые квартиры, и пообщался с ними.