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1 час назад

Песков анонсировал поручения Путина по итогам поездки в Мариуполь

Майк Габриелян

Президент России Владимир Путин поручил чиновникам решить проблемы, о которых рассказали ему жители Мариуполя. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков анонсировал поручения Путина по итогам поездки в Мариуполь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Песков рассказал, что президент пообщался с жителями Мариуполя. Они спрашивали главу государства о задержке выплат и зарплат, об оформлении российского гражданства и российских паспортов.

«Президент даст поручения разобраться с ситуацией» - сказал Песков.

В воскресенье утром кремлевская пресс-служба информировала, что президент РФ прилетел в Мариуполь на вертолете. Затем он пересел за руль автомобиля и объехал несколько районов города в сопровождении вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, курирующего восстановление города.

Путин также сходил в гости к местным жителям, получившим новые квартиры, и пообщался с ними.

Политика,Марат Хуснуллин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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