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26 минут назад

Песков сообщил, что поездка Путина на командный пункт СВО заранее не готовилась

ТАСС

Поездка президента России Владимира Путина на командный пункт специальной военной операции (СВО) в Ростове-на-Дону заранее не готовилась, чтобы проверить работу пункта в обычном режиме, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в воскресенье.

В Кремле прокомментировали визит Путина на командный пункт СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Что касается поездки на командный пункт в Ростове-на-Дону, она не была запланирована, никак не готовилась. Основная цель - посмотреть на работу командного пункта в обычном режиме", - сказал представитель Кремля.

Путин провел совещание в пункте СВО в Ростове-на-Дону

Как ранее в воскресенье сообщала пресс-служба Кремля, Путин провел совещание на командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону и заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников.

Политика,Валерий Герасимов,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,Генштаб,
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