В Кремле прокомментировали визит Путина на командный пункт СВО

Поездка президента России Владимира Путина на командный пункт специальной военной операции (СВО) в Ростове-на-Дону заранее не готовилась, чтобы проверить работу пункта в обычном режиме, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в воскресенье.
"Что касается поездки на командный пункт в Ростове-на-Дону, она не была запланирована, никак не готовилась. Основная цель - посмотреть на работу командного пункта в обычном режиме", - сказал представитель Кремля.
Как ранее в воскресенье сообщала пресс-служба Кремля, Путин провел совещание на командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону и заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников.