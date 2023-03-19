Президент России Владимир Путин в ходе своей рабочей поездки в Мариуполь изучил процесс восстановления города, в том числе пообщавшись с местными жителями, получившими новое жилье. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я даже не ожидал! Можно с вами хотя бы поздороваться?» — спросил Путина мариуполец.

Вскоре Путин пожал руку жителю Мариуполя.

«Мы только по телевизору вас столько раз видели», — обратился к главе государства горожанин.

Местные жители рассказали президенту России, что уже проживают в новых квартирах Мариуполя. Жильцы благодарили Путина, отметив, что довольны квартирами. В одну из квартир Путин зашел, чтобы посмотреть на жилищные условия.

Ранее стало известно, что Путин посетил Мариуполь, прилетев туда на вертолете, а после проехав по городу на машине.