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19 минут назад

Путин пообщался с жителями Мариуполя и осмотрел одну из квартир

Газета.Ru

Президент России Владимир Путин в ходе своей рабочей поездки в Мариуполь изучил процесс восстановления города, в том числе пообщавшись с местными жителями, получившими новое жилье. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я даже не ожидал! Можно с вами хотя бы поздороваться?» — спросил Путина мариуполец.

Вскоре Путин пожал руку жителю Мариуполя.

«Мы только по телевизору вас столько раз видели», — обратился к главе государства горожанин.

Местные жители рассказали президенту России, что уже проживают в новых квартирах Мариуполя. Жильцы благодарили Путина, отметив, что довольны квартирами. В одну из квартир Путин зашел, чтобы посмотреть на жилищные условия.

Ранее стало известно, что Путин посетил Мариуполь, прилетев туда на вертолете, а после проехав по городу на машине.

Путин осмотрел филармонию в Мариуполе

Также Путин пообещал расширить новые жилые кварталы в Мариуполе. По информации агентства, президент РФ подчеркнул, что в городе и дальше будут появляться комфортные и современные жилые кварталы.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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