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12 минут назад

Хуснуллин попросил у Путина разрешения пожить неделю в Мариуполе

Майк Габриелян

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин переселится на неделю в Мариуполь, а затем поживет в каждом новом регионе России. Разрешения на это Хуснуллин попросил у президента, сообщает РИА Новости.

Хуснуллин попросил у Путина разрешения пожить неделю в Мариуполе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент России Владимир Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Он рассказывал о восстановлении города и признался, что посещает Мариуполь «один-два раза в месяц», но этого срока мало.

«Разрешите, сейчас программу социально-экономического развития утвердим, я хочу приехать, пожить прямо неделю», - обратился вице-премьер к президенту.

Хуснуллин уточнил, что хочет пожить подольше не только в Мариуполе, но и в каждом новом регионе России.

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