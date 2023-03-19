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49 минут назад

«Нормальные люди так не делали бы»: Путин высказался о действиях ВСУ в Мариуполе

Вечерняя Москваиещё 1

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 19 марта, высказался о действиях украинских солдат, минировавших медицинские приборы в Мариуполе.

«Нормальные люди так не делали бы»: Путин о действиях ВСУ в Мариуполе
Фото: Пресс-служба ГосдумыПресс-служба Госдумы

— Нормальные люди так не делали бы, — цитирует главу государства РИА Новости.

Российский лидер 19 марта прибыл в Мариуполь. Путин осмотрел несколько городских объектов и пообщался с жителями. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал президенту, как проходят строительные и восстановительные работы в населенном пункте. В микрорайоне «Невский» глава РФ поговорил с жителями города. По приглашению одной из семей он зашел к ним в дом.

Также президент проехался по дорогам Мариуполя. Сопровождающий его Хуснуллин подчеркнул, что дороги в городе «более-менее отремонтированы». Путин в свою очередь назвал мариупольские дороги хорошими.

В ходе осмотра глава государства оценил строительные работы в мариупольской филармонии. По его словам, в здании все сделано красиво и удобно.

Кроме того, Путин прибыл в Ростов-на-Дону для проведения совещания в командном пункте специальной военной операции. Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников.

Политика,Валерий Герасимов,Марат Хуснуллин,Владимир Путин,Генштаб,
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