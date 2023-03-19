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20 минут назад

Доход Володина за 2022 год составил 80,9 млн рублей

ТАССиещё 2

Доход председателя Госдумы Вячеслава Володина за 2022 год составил 80,9 млн рублей, большую часть составили проценты по вкладам, 34,7 млн были перечислены на благотворительность. Об этом в воскресенье сообщается на сайте палаты со ссылкой на Telegram-канал сторонников спикера "Володин Саратов".

Доход Володина за 2022 год составил 80,9 млн рублей
Фото: ТАССТАСС

"Сумма декларируемого дохода за 2022 год составляет 80 млн 928 тыс. рублей (она состоит из зарплаты и процентов по вкладам). Сегодня большую долю его доходов составляют проценты по вкладам, часть которых он тратит на благотворительность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2022 году сумма пожертвований Володина на благотворительность составила 34 млн 763 тыс. рублей.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,
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