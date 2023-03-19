Доход Володина за 2022 год составил 80,9 млн рублей

"Сумма декларируемого дохода за 2022 год составляет 80 млн 928 тыс. рублей (она состоит из зарплаты и процентов по вкладам). Сегодня большую долю его доходов составляют проценты по вкладам, часть которых он тратит на благотворительность", - говорится в сообщении.