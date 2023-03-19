Доход Володина за 2022 год составил 80,9 млн рублей

Доход председателя Госдумы Вячеслава Володина за 2022 год составил 80,9 млн рублей, большую часть составили проценты по вкладам, 34,7 млн были перечислены на благотворительность. Об этом в воскресенье сообщается на сайте палаты со ссылкой на Telegram-канал сторонников спикера "Володин Саратов".
"Сумма декларируемого дохода за 2022 год составляет 80 млн 928 тыс. рублей (она состоит из зарплаты и процентов по вкладам). Сегодня большую долю его доходов составляют проценты по вкладам, часть которых он тратит на благотворительность", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2022 году сумма пожертвований Володина на благотворительность составила 34 млн 763 тыс. рублей.