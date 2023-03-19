Правительство российского региона ушло в отставку

15 марта президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, который являлся первым заместителем председателя правительства Луганской народной республики (ЛНР). С 2008 года пост главы Чукотки занимал Роман Копин, он освобожден с поста в связи с заявлением о досрочном прекращении полномочий. В тот же день Путин в режиме видеоконференции провел встречу с новым главой региона. В ходе беседы президент подчеркнул, что Кузнецов имеет большой опыт работы в бизнесе, административных структурах, а также в представительных органах власти.