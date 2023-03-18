Захарова попросила у сторон зерновой сделки свидетельств ее продления

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале попросила стороны зерновой сделки предоставить свидетельства о ее продлении на 120 дней.

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«Вопрос вопросов: когда остальные стороны покажут что-нибудь, что свидетельствует о ее продлении якобы на 120 дней», — подчеркнула дипломат.

17 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продлила зерновую сделку на 60 дней. О согласии страны продлить действие соглашения на этот срок стало известно еще 13 марта.

В свою очередь, 18 марта о продлении сделки сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Однако он не обозначил сроки, при этом телеканал Habertürk уточнил, что сделка продлена на 120 дней. Такие же сроки обозначил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Эту информацию турецкие власти официально не подтверждали.

В этот же день Мария Захарова уточнила, что Кремль уведомил всех участников зерновой сделки, что соглашение продлено на 60 дней.