В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
19 минут назад

Захарова попросила у сторон зерновой сделки свидетельств ее продления

Lenta.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале попросила стороны зерновой сделки предоставить свидетельства о ее продлении на 120 дней.

Захарова попросила у сторон зерновой сделки свидетельств ее продления
Фото: ТАССТАСС

«Вопрос вопросов: когда остальные стороны покажут что-нибудь, что свидетельствует о ее продлении якобы на 120 дней», — подчеркнула дипломат.

17 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продлила зерновую сделку на 60 дней. О согласии страны продлить действие соглашения на этот срок стало известно еще 13 марта.

В свою очередь, 18 марта о продлении сделки сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Однако он не обозначил сроки, при этом телеканал Habertürk уточнил, что сделка продлена на 120 дней. Такие же сроки обозначил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Эту информацию турецкие власти официально не подтверждали.

В этот же день Мария Захарова уточнила, что Кремль уведомил всех участников зерновой сделки, что соглашение продлено на 60 дней.

В Киеве сообщили о продлении зерновой сделки на 120 дней

Постпред России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, заявил, что Россия рассмотрит вопрос продления через 60 дней при условии исполнения требований Москвы. По его словам, дальнейшая судьба сделки будет зависеть от ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки.

Политика,Александр Кубраков,Василий Небензя,Мария Захарова,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,МИД России,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий