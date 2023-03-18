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1 час назад

Захарова раскритиковала переименование молдавского языка в румынский

Илья Родин

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с переименованием молдавского языка в румынский. Она подчеркнула в своем Telegram-канале, что это решение молдавского парламента не соответствует исторической логике.

Захарова раскритиковала переименование молдавского языка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что внешнеполитическое ведомство Румынии одобрило постановление парламента Молдавии о переименовании госязыка республики в румынский. В ведомстве подчеркнули, что законопроект «восстановил научную истину».

Захарова напомнила, что молдавский язык упоминается в исследованиях, вышедших в свет в XVI-XVII веках, в частности, в труде «Сокровища Хронологии».

По ее словам, в этот исторический период хронисты не сообщали о румынском языке как таковом. Они рассказывали о существовании старорумынского (валашского) языка. Она добавила, что румынский оформился только в конце XVIII века, благодаря трудам богослова Самуила Мику-Клейна.

Переименование привело к возникновению парадокса - молдавский язык сегодня на официальном уровне сохранился только в Приднестровье, заметила Захарова.

В Молдавии переименовали государственный язык в румынский

Дипломат резюмировала, что все же необходимо придерживаться исторической логики и называть «румынский молдавским, а не наоборот».

Ранее Захарова сообщила, что Россия не позволит утаить данные о терактах на «Северных потоках».

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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