Захарова раскритиковала переименование молдавского языка

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с переименованием молдавского языка в румынский. Она подчеркнула в своем Telegram-канале, что это решение молдавского парламента не соответствует исторической логике.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что внешнеполитическое ведомство Румынии одобрило постановление парламента Молдавии о переименовании госязыка республики в румынский. В ведомстве подчеркнули, что законопроект «восстановил научную истину».

Захарова напомнила, что молдавский язык упоминается в исследованиях, вышедших в свет в XVI-XVII веках, в частности, в труде «Сокровища Хронологии».

По ее словам, в этот исторический период хронисты не сообщали о румынском языке как таковом. Они рассказывали о существовании старорумынского (валашского) языка. Она добавила, что румынский оформился только в конце XVIII века, благодаря трудам богослова Самуила Мику-Клейна.

Переименование привело к возникновению парадокса - молдавский язык сегодня на официальном уровне сохранился только в Приднестровье, заметила Захарова.

Дипломат резюмировала, что все же необходимо придерживаться исторической логики и называть «румынский молдавским, а не наоборот».