Подача воды в Крым из Северо-Крымского канала начнется в апреле

В Херсонской области специалисты ведомства убрали временные затворы в русле Северо-Крымского канала, рассказал замглавы Госкомводхоза Крыма Альберт Кангиев. Об этом пишет РИА «Новости».

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Кангиев пояснил, что вода постепенно наполняет русло канала в Херсонской области.

Чиновник уточнил, что через некоторое время она дойдет до Крыма. Он добавил, что подача воды на полуостров запланирована на апрель.

Напомним, что осенью 2022 года канал был перекрыт для проведения ремонтных работ. В их ходе было специалисты восстановили свыше 350 км магистральных и распределительных каналов.

Кроме того, было укреплено бетонное русло, отремонтированы порядка 30 насосных станций. В настоящее время идут работы по ремонту предназначенных для сбора мусора решеток у станций.