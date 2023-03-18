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8 минут назад

МИД РФ рекомендовал направить призыв к миру Киеву и западным кукловодам

Российская Газетаиещё 2

Всем странам, которые хотят внести вклад в нормализацию ситуации, имеет смысл адресовать свои призывы о мире к Киеву и его западным кукловодам, которые все больше затягивают Украину в опасную воронку глобального противостояния, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД РФ рекомендовал направить призыв к миру Киеву и западным кукловодам
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

По ее словам, "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского никакого отношения к миру не имеет, это набор оторванных от реалий ультимативных требований к России.

Захарова также отметила, что мнение Киева по любой международной теме имело бы хоть какое-то значение в случае сохранения суверенитета и независимости от Вашингтона. При этом Украина уже давно является инструментом США и других стран НАТО, которые вовсе не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта.

Целью украинской "формулы" является добиться при помощи Запада капитуляции России, указала дипломат.

Для достижения устойчивого мира необходимо добиваться прекращения поставок на Украину вооружений и наемников, завершения боевых действий, возвращения Украины к нейтральному внеблоковому статусу, международного признания новых территориальных реалий, сложившихся в результате реализации права народов на самоопределение. Российская сторона не приемлет язык ультиматумов, говорится в комментарии МИД РФ.

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,НАТО,
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