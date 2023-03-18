Захарова раскритиковала переименование госязыка Молдавии

"В исторической лингвистике давно установился консенсус относительно молдавского и румынского языков. Они действительно схожи, но это разные наречия. Молдавский - древний язык молдаван, упоминается еще в произведениях XVII века. <...> Есть и более древние упоминания молдавского языка, вплоть до XVI века. А вот румынского тогда не было, был старорумынский, который правильнее называть, как считает большинство исследователей, валашским. Сам румынский язык оформился только в самом конце XVIII века, после создания румынским богословом Самуилом Мику-Клейном свода правил и грамматики", - указала Захарова.