Захарова раскритиковала переименование госязыка Молдавии

Следуя исторической логике, стоит называть румынский язык молдавским, а не наоборот. Об этом написала в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
Дипломат обратила внимание на заявление МИД Румынии о том, что закон парламента Молдавии о переименовании госязыка республики в румынский "восстановил научную истину", что поможет укрепить отношения между Кишиневом и Бухарестом.
"В исторической лингвистике давно установился консенсус относительно молдавского и румынского языков. Они действительно схожи, но это разные наречия. Молдавский - древний язык молдаван, упоминается еще в произведениях XVII века. <...> Есть и более древние упоминания молдавского языка, вплоть до XVI века. А вот румынского тогда не было, был старорумынский, который правильнее называть, как считает большинство исследователей, валашским. Сам румынский язык оформился только в самом конце XVIII века, после создания румынским богословом Самуилом Мику-Клейном свода правил и грамматики", - указала Захарова.
"Если хотят переписывать название языка, то пусть уж придерживаются исторической логики и называют румынский молдавским, а не наоборот", - отметила представитель российского дипведомства.
При этом дипломат подчеркнула, что молдавский, как язык современной государственности, органичным образом является "символом самоидентификации жителей Молдавии, сформированной в современных границах в 1940 году". "Отказываясь от молдавского языка, нынешний режим в Кишиневе поднимает вопрос: чья теперь Бессарабия (которая до 1940 года была оккупирована Румынией) и кому принадлежат земли по Днестру (которые до 1940 года входили в состав Украины)? Теперь молдавский язык парадоксальным образом официально сохранился только в Приднестровье", - резюмировала она.
Ранее парламент Молдавии одобрил переименование государственного языка с молдавского на румынский. Согласно поправке, слова "молдавский язык" во всех законодательных актах заменяются словами "румынский язык". Это также касается слов "государственный", "официальный" и "родной" язык.