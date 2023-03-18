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12 минут назад

Путин ужесточил наказание за незаконную передачу вооружения иностранцам

ТАСС

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовного наказания за незаконный экспорт или передачу иностранным лицам или их представителям технологий, вооружения или военной техники. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин ужесточил наказание за незаконную передачу вооружения иностранцам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Изменения вносятся в статью 189 Уголовного кодекса (УК) РФ, которая сейчас предусматривает наказание за незаконный экспорт или передачу иностранным организациям сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, а также за незаконное выполнение работ для них. Теперь статья будет распространяться на незаконный экспорт или передачу товаров и технологий, вооружения или военной техники, а также на незаконное оказание услуг иностранным лицам, а не организациям.

За такое преступление устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до 1 млн рублей. В настоящее время статья предусматривает штрафы в размере от 100 до 500 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

За те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения или в отношении оружия массового поражения, срок лишения свободы может составить до десяти лет со штрафом до 1 млн рублей (сейчас до пяти лет лишения свободы).

Если преступление совершено организованной группой, то наказание составит от семи до двенадцати лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Сейчас предусмотрено лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Политика,Владимир Путин,
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