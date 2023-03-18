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50 минут назад

МИД: Россия продолжит добиваться ответов по «Северным потокам»

Елена Прошина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжит добиваться ответов на поставленные вопросы по экспортным газопроводам. Она подчеркнула, что «замести их под ковер» не удастся. Комментарий дипломата опубликован на сайте ведомства.

Отмечается, что ранее глава внешнеполитического ведомства Дании Лекке Расмуссен призвал все заинтересованные стороны, в том числе, и Россию, дожидаться публикации результатов официального расследования.

Захарова напомнила, что Копенгаген на протяжении 2,5 лет затягивал рассмотрение вопроса о предоставлении корпорации Nord Stream разрешения на строительство трубопровода. По ее мнению, Дания уже тогда действовала в интересах «заокеанских покровителей».

Захарова ответила на слова прокурора МУС фразой из «Собачьего сердца»

По словам дипломата, Расмуссен своим заявлением подтвердил то, что Копенгаген изначально не был заинтересован в проведении всестороннего расследования терактов на «Северных потоках».

Датские власти игнорируют обращения российской стороны, не считают нужным предоставлять вразумительные ответы, не публикуют результаты исследования, констатировала Захарова. Представитель МИД подчеркнула, что Копенгаген проводит такую политику на фоне того, что Россия является потерпевшей стороне в этом инциденте. Она добавила, что российский МИД продолжит добиваться от датских коллег ответов на обращения.

«Замести под ковер» этот вопрос не удастся», - предупредила Захарова.

Дипломат резюмировала, что только открытое расследование с обязательным участием российских экспертов может предоставить мировому сообществу конкретные данные по терактам.

Политика,Видео,Мария Захарова,МИД России,
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